После расставания с Джиганом Самойловой грозит арест

Стало известно, что кто-то из знаменитой семьи регулярно гонял не по правилам на автомобилях Cadillac Escalade ESV и Rolls-Royce Wraith. Правда, фото с этими машинами чаще можно встретить в "Инстаграм" Джигана, но есть нюанс. Официально транспортные средства записаны на имя Оксаны Самойловой.
Долг государству за несоблюдение ПДД составляет 12,5 тысячи рублей. Среди нарушений есть и неправильная перевозка детей, и езда в неположенном месте, и неоднократные превышения скоростного режима. Если в ближайшее время модель не погасит долг, ей может грозить арест на 15 суток.
Изданию "Комсомольская правда" в правоохранительных органах сообщили, что по нескольким штрафам девушке грозит привлечение по статье 20.25 КоАП РФ. Также отмечается, что нарушения были совершены в конце прошлого года, до отъезда семьи в Америку.
Напомним, Оксана Самойлова сообщила о своем намерении развестись с рэпером Джиганом после ряда его скандальных выходок. Бизнес-леди заявила, что лишь недавно узнала о многочисленных изменах супруга. Артист же не комментирует ситуацию в семье.
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