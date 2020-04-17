"Не 18 лет уже": Рудковскую упрекнули за использование фотошопа

Пользователи Сети заметили, что Яна Рудковская стала часто ретушировать свое лицо. Продюсер выглядит на снимках неестественно.

Яне Рудковской 45 лет. Поклонники уверены, что продюсер уже начинает комплексовать по поводу своего возраста, поэтому начала скрывать признаки старения с помощью фотошопа. Однако супруге Евгения Плющенко мнение пользователей Сети не интересно. Она уверяет, что на снимках нет ретуши, а идеальное лицо – результат качественного макияжа и хорошего освещения.

Недавно Рудковскую посетила ее визажист Ирина Митрошкина. Она накрасила продюсера и устроила фотосессию, используя мобильный телефон. Несколько снимков Яна опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Ожидая негативную реакцию аудитории, знаменитость попросила не писать под фотографиями о фотошопе. Но подписчики не стали сдерживаться.

"Ваше лицо обработано в FaceApp (приложение для ретуши фотографий – Прим. ред.). Ничего общего нет с вашим настоящим лицом", "Убирайте этот фильтр. Вам же не 18 лет уже", "На себя вообще не похожа", "На видео совсем другой человек", – написали фолловеры.

Отметим, что Яну Рудковскую нередко критикуют за неестественность. Недавно подписчики также разглядели фотошоп на свежем снимке продюсера.