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"Поплывшая" Рудковская с надутыми губами вызвала отвращение

Яна Рудковская. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер поразила обновленным внешним видом. Яна Рудковская вышла в прямой эфир своего микроблога с жуткими губами.
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Как отметили многие пользователи Сети, женщина последнее время увлекается фотошопом. Особенно это видно на последних снимках: кожа 45-летней знаменитости выглядит лучше, чем у 25-летних коллег, а розовым щечкам позавидовали бы и упитанные младенцы. Впрочем, если в своем инстаграм-аккаунте теледива выглядит свежей розой, то в чужих все не так хорошо. На фото, которые не подвергаются тщательной ретуши, у Яны Рудковской можно заметить глубокие носогубные морщины и "поплывший" овал лица.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Однако продюсер старается держать марку и, видимо, воспользовалась тем, что некоторые московские салоны красоты с медицинской лицензией снова принимают клиентов. Накануне женщина провела прямой эфир в своем микроблоге. На видео Яна Рудковская выглядит крайне неестественно. Пользователи Сети отметили, что женщина "надула" губы. Также звезда постоянно вытягивает их в трубочку – смотрятся жутковато. 

В анонимном телеграм-канале "НеМалахов" предположили, что жена Евгения Плющенко таким образом надеется разгладить носогубные морщины. Впрочем, в Сети потуги Рудковской выглядеть моложе окрестили стыдобой. 

Автор: 14 апреля 2020, 16:01
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