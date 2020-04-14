"Поплывшая" Рудковская с надутыми губами вызвала отвращение

Продюсер поразила обновленным внешним видом. Яна Рудковская вышла в прямой эфир своего микроблога с жуткими губами.

Как отметили многие пользователи Сети, женщина последнее время увлекается фотошопом. Особенно это видно на последних снимках: кожа 45-летней знаменитости выглядит лучше, чем у 25-летних коллег, а розовым щечкам позавидовали бы и упитанные младенцы. Впрочем, если в своем инстаграм-аккаунте теледива выглядит свежей розой, то в чужих все не так хорошо. На фото, которые не подвергаются тщательной ретуши, у Яны Рудковской можно заметить глубокие носогубные морщины и "поплывший" овал лица.

Однако продюсер старается держать марку и, видимо, воспользовалась тем, что некоторые московские салоны красоты с медицинской лицензией снова принимают клиентов. Накануне женщина провела прямой эфир в своем микроблоге. На видео Яна Рудковская выглядит крайне неестественно. Пользователи Сети отметили, что женщина "надула" губы. Также звезда постоянно вытягивает их в трубочку – смотрятся жутковато.

В анонимном телеграм-канале "НеМалахов" предположили, что жена Евгения Плющенко таким образом надеется разгладить носогубные морщины. Впрочем, в Сети потуги Рудковской выглядеть моложе окрестили стыдобой.