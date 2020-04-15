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"В фантазиях Бабы Яги": Рудковскую высмеяли за выдуманного любовника

Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковского недавно призналась, что сейчас могла бы быть женой известного модельера. Однако ее планам помешал Евгений Плющенко.
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Немецкий дизайнер Филипп Плейн одно время ухаживал за светской львицей. Звезда настаивает, что их роман длился около трех месяцев, а мужчина даже обещал на ней жениться. "Об этом вообще никто не знает", – уверяет Яна Рудковская. 

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Однако связь прервалась, как только женщина встретила Евгения Плющенко. Продюсер Димы Билана влюбилась в фигуриста так сильно, что больше ни на кого не могла смотреть. 

Известная блогер Лена Миро не оставила без внимания откровение дивы. "В фантазиях Бабы Яги за ней ухаживал Филипп Плейн", – сострила журналистка. Она иронично отметила, что, возможно, дизайнер до сих пор не в курсе, что состоял в отношениях с Яной Рудковской.

Лена Миро добавила, что Леонардо Ди Каприо пока тоже не знает, что у него сорвалась свадьба с продюсером. "И Ричард Гир бродит по бабам, не понимая, какого счастья он лишился с Яной Рудковской", – подытожила блогер.

Последнее время на супругу Евгения Плющенко обрушилась волна хейта. В Сети женщину обвиняют в неискренности, пиаре на коронавирусе и злоупотреблении фотошопом. 

Автор: 15 апреля 2020, 16:42

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