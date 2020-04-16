"Ты же за честность": Петров матом поставил на место выскочку Собчак

Петров заявил, что это очень низко и грубы со стороны Собчак. Ведь Ксения тоже имеет опыт в актерской карьере, поэтому она не имеет права унижать коллег.
"Ксюша, ну ты же из этой сферы. А это твои коллеги, и ты им пишешь такое. Это может нравиться или нет, но это не ***. Мне кажется, это нечестно, неправильно, несправедливо, ты же за честность. Люди из профессии могут (некоторые) написать – ****. Но они не пишут. Когда такие яркие люди, как ты, из этой сферы, говорят, что – это "****" – это неправильно", – негодовал артист.
Ксения предпочла не отвечать на эти обвинения. Тем более, что она уже дала отпор Петрову, когда тот набросился на нее в первый раз. Тогда Собчак заявила, чтобы актер перестал отнимать у нее право высказываться о чем-то как о ****. "Мне иногда тоже нравится что-то странное, так что про меня так тоже можно написать", – парировала светская львица.
Весь этот сыр-бор разгорелся в комментариях под одним из последних постов Ксении. Супруга Константина Богомолова опубликовала ролик, на котором показан ее муж за просмотром "Колл-центра". Собчак отметила, что сериал отвратительный. А единственный плюс в нем в том, что можно от души посмеяться над актерской игрой.
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