"Считаю, что это правильно": Василиса Володина об уходе из шоу "Давай поженимся"

Когда появилась информация об уходе Василисы Володиной из программы "Давай поженимся", многие зрители испугались. Они решили, что астролог покинул передачу навсегда. Однако соведущая Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой поторопилась успокоить своих многочисленных поклонников.
Василиса Володина объяснила, что приняла такое решение из-за пандемии коронавируса, который свирепствует в мире. "Я с семьей дома в самоизоляции, как собственно нас и попросило руководство страны и руководство города Москвы. Берегу себя и близких. Приняла такое решение", – рассказал астролог.
При этом она сообщила, что съемки новых выпусков развлекательного шоу ведутся, только без нее. Снимаются только Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Василиса Володина дала понять, что у нее и мысли нет покинуть передачу насовсем. "У меня не было намерений прервать контракт с "Давай поженимся!" навсегда. Я отказалась сниматься на то время, пока не снят официально установленный режим. Я приняла такое решение, считаю, что это правильно", – цитирует астролога Teleprogramma.pro.
Отметим, что состав ведущих программы не меняется уже десять лет. Тем не менее, был период, когда Василиса Володина на время покидала передачу. Это было связано с рождением второго ребенка – сына Вячеслава. Впрочем, долго в декретном отпуске она не сидела. Вскоре после рождения мальчика Василиса вернулась в строй.
О том, что Володина покинула "Давай поженимся", стало известно от Розы Сябитовой. "Мы снимаем программы "Давай поженимся" не в полном составе. Несмотря на обстоятельства – шоу должно продолжаться (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила сваха у себя в "Инстаграм".
С ней солидарна и Лариса Гузеева. Она убеждена, что их шоу должно развлекать людей в это непростое время. "Мы должны быть на передовой... Так что не удивляйтесь", – обратилась к зрителям актриса. Между тем ходят слухи, что место Василисы Володиной может занять другой астролог – Тамара Глоба.
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