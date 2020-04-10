"Лахудра": Гузеева призналась в зависти

Актрисе Ларисе Гузеевой даже в 60 лет удается выглядеть бесподобно. Причем не только в результате кропотливой работы визажиста.

Накануне телеведущая поведала о том, что завидует женщинам, которые могут самостоятельно сделать красивый макияж и прическу. По словам Гузеевой, она в этом плане "рукопопая". "Я как лахудра", – заявила Лариса.

Поклонники не согласились со знаменитостью. Они отметили, что результат достоин похвалы. С ними сложно не согласиться. На видео Гузеева довольно эффектна.

Зато телезвезде не помешало бы стать более вежливой. Ее хамское поведение в шоу "Давай поженимся!" часто является поводом для дискуссий. К слову, в Сети снова обсудили громкое высказывание Ларисы.

В одном из последних выпусков актриса заявила, что у женщин после 40 практически нет шансов выйти замуж. Это очень расстроило 42-летнюю невесту, которая пришла на программу в надежде найти возлюбленного.

Однако это цветочки по сравнению с недавно опубликованным в ее инстаграм-аккаунте видео, где она кричит на тех, кто не соблюдает карантин. Ведущая орала благим матом, размахивая руками. Такое поведение вызвало негодование у фанатов Гузеевой.