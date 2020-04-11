"Отмойте свои рты": униженная Гузеева спасается бегством

Лариса Гузеева активно ведет страницу в "Инстаграм", где самостоятельно общается с поклонниками. В последнее время ее стало утомлять внимание недоброжелателей.

Ведущая шоу "Давай поженимся" решила оградиться от негатива. Женщина скрыла все комментарии в своем "Инстаграм" и ограничила возможность оставлять сообщения под постами.

Актриса обиделась на резкие высказывания несогласных с ее мнением. Она предпочла не решать проблему, а сбежать от нее. Нет комментариев – нет негатива. Женщина назвала хейтеров злобными и вонючими, а также предположила, почему подписчики ее не любят. По мнению Ларисы Гузеевой, все просто: их никто не хочет и никто им не дает. "Идите, отмойте свои рты и жилище!" – посоветовала фолловерам артистка.

Впрочем, народ нашел другие площадки для обсуждения поведения актрисы. Люди не оценили желание звезды оградиться от хейта. Многие уверены, что Ларисе Гезеевой стоит следить в первую очередь за собой.

"Что-то бабка совсем с катушек слетела))) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Плохо *****. Сябитова на ее фоне идеал адекватности и спокойствия прям. Кто бы мог подумать. Гузеева иди нервы лечи. А то скоро пена из-за рта пойдет", "Она сама взрослая уже тетка. А как напишет пост, так реально хочется ей рот с мылом помыть. Вечно как подросток с комплексами со всеми ругается", "Лучше бы она свой рот отмыла сначала", – пишут в Сети оскорбленные.