Положила в рот: выходка располневшей Пугачевой неприятно удивила народ

В свой праздник Алла Пугачева получила множество поздравлений. А так как сейчас карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса, у людей нет возможности встречаться. Вот и день рождения Алла Пугачева провела дома, в замке в деревне Грязь, в компании молодого мужа, юмориста, шоумена Максима Галкина, шестилетних двойняшек Гарри и Лизы и свиты помощников.
Знаменитостям и обычным фанатам ничего не оставалось, как написать добрые слова и пожелания в социальных сетях. Их сопровождали самые разные фотографии Примадонны. Одни, судя по комментариям, более удачные, другие – менее.
Не все оценили снимок, обнародованный Лаймой Вайкуле. Подруга Примадонны выложила кадр, на котором запечатлена с приятельницей за столом на каком-то мероприятии. Очевидно, что фотография старая: Алла Пугачева облачилась в черный балахон, чтобы спрятать лишние килограммы, да еще взяла в рот какой-то предмет.
"Дорогая Алла! Поздравляю тебя с Днем Рождения! Здоровья тебе, твоей большой семье и деткам. Ценю нашу дружбу и твой талант! Пройдет карантин , и мы еще повеселимся как мы это умеем!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Лайма Вайкуле.
Юмор этой фотографии поняли не все. Одни отметили, что у певицы должно быть достаточно снимков с Примадонной, чтобы выбрать более подходящий к случаю. Другие стали гадать, что во рту у Аллы Пугачевой. Третьим не понравилась выходка артистки – дескать, за столом нельзя так себя вести.
Ранее поклонники раскритиковали поздравление Гогена Солнцева. Известный фрик выложил изображение морщинистой женщины с прической как у Пугачевой. Гоген заявил, что так бы выглядела Алла, если бы не прибегала к пластической хирургии.
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