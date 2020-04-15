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Стены тряслись: свидетель рассекретил подробности первой брачной ночи Пугачевой и Киркорова

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Игорь Гранковский – легендарный фотохудожник, главный редактор журнала Государственого кремлевского дворца "Арт КД" и друг Аллы Пугачевой. С главной певицей страны он знаком уже сорок лет. Вместе было пройдено много дорог, съеден не один пуд соли. О жизни Примадонны по ту сторону рампы и поговорил с ним корреспондент "Дни.ру".
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Новогодний "Голубой огонек" 84-85 годов произвел на жителей Советского Союза эффект разорвавшейся бомбы. Ведь главная певица страны, исполняя песню "Без меня тебе, любимой мой", танцевала не только со своим мужем Евгением Болдиным, но и с загадочным симпатичным брюнетом. В народе поползли слухи – мол, у Аллы Борисовны новый любовник. 

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Нет, ее любовником я никогда не был, – смеется тот самый (уже седой!) брюнет Игорь Гранковский. – Хотя знал я всех ее мужей. И даже участвовал в организации свадьбы с Филиппом Киркоровым".

Игорь Николаевич рассказал любопытные подробности того нашумевшего торжества: "10 марта 1994 года Филипп Киркоров выступал в питерском БКЗ "Октябрьский" с программой "Я не Рафаэль". После первого же концерта директор зала Эмма Лавринович подкинула ему идею, что хорошо, мол, было бы тебе жениться на Алле Пугачевой. Тогдашний мэр города Анатолий Собчак идею поддержал. Филипп тоже ею загорелся, и уже 15 марта они расписались во дворце бракосочетаний №1 на Английской набережной". 

В Синей гостиной ЗАГСа для звездных молодоженов накрыли легкий фуршет. Потом, как известно от очевидцев, все поехали в ресторан на Владимирском проспекте, откуда Филипп вскоре отправился в БКЗ "Октябрьский" готовиться к концерту. Ну а дальше... Дальше было самое интересное. "Первая брачная ночь молодоженов была в особняке Анатолия Собчак, – продолжает Гранковский. – Я тоже ночевал там. Стены тряслись, помню! (смеется)".

Был вхож Игорь Николаевич и в дом к Алле Пугачевой. "Впервые я встретился с будущей Примадонной в Сочи во время круиза по Черному морю в компании с Ириной Понаровской и музыкальным редактором, ведущей ЦТ Татьяной Коршиловой, – вспоминает Гранковский. – Потом вместе с Раймондом Паулсом и Людмилой Дубовцевой, корреспондентом "Маяка", мы встретились с ней в аудитории ГИТИСа во время ее сессии и долго там общались. Вскоре Алла пригласила нас в гости – в ту пору она жила на улице Горького. Я помню белоснежную мебель, барную стойку, пианино у окна, которое через некоторое время сменил белый рояль".

Алла Будницкая с мужем Александром, Раймонд Паулс, Игорь Гранковский и Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба

"Новый год мы часто отмечали у Аллы дома, – продолжает Игорь Николаевич. – Познакомился я и с ее мамой Зинаидой Архиповной. Она часто просила: "Игорь, когда меня не станет, хочу, чтобы ты и Раймонд всегда были рядом с Аллой". Мама Аллы видела огромную популярность именно песен Паулса в репертуаре Пугачевой, она считала его прекрасным музыкантом, интеллигентом, эстетом, человеком хороших манер, который непременно должен был уравновешивать строптивую, взбалмошную Аллу. В ту пору рядом с ней крутился Владимир Кузьмин, но мама считала его не лучшей компанией для своей Аллочки. Я помню, как незадолго до смерти Зинаиды Архиповны я с Аллой приехал к ней в санаторий в Переделкино, и она повторила: "Игорь. не бросайте Аллу!"

Никас Сафронов и Игорь Гранковский. Фото: Пресс-служба

С Пугачевой Гранковского связывает не только многолетняя дружба, но и совместная работа. С 1981 года, начиная с программы "У нас в гостях Маэстро", он многие годы был ее официальным фотографом, снимал афиши, буклеты концертов. "У меня столько снимков Аллы, сколько нет ни у кого", – смеется Игорь Николаевич. Уникальными архивными кадрами он поделился с "Дни.ру".

Автор: 15 апреля 2020, 16:23
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Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

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