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Стало известно об уходе Кадони из шоу "Дом-2"

Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni
Влад Кадони уже пять лет является ведущим скандального проекта "Дом-2". Но накануне он признался, что больше не появится в эфире.
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По словам шоумена, это никак не связано с коронавирусом. Колдун утверждает, что он полностью здоров, и у него нет никаких симптомов. 

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Оказалось, что причина намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Кадони просто-напросто уходит в отпуск.

"Сразу скажу, во избежания недомолвок и сплетен, я просто с февраля месяца перекладывал свой отпуск и уже с апреля этого делать не стал. Мне нужно, как и всем людям, отдыхать иногда", – заявил Влад в своем "Инстаграм"-аккаунте.

Телеведущего ни капли не расстраивает тот факт, что сейчас из-за карантина закрыты все заведения, и ему придется просидеть весь отпуск дома. Он отметил, что прекрасно проведет время наедине с самим собой, сериалами, едой и сном. 

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Публикация от Влад Кадони (@domkadoni)

Кроме того, Кадони, пользуясь случаем, собирается вернуться к написанию романа и закончить его наконец. "Шекспир написал Короля Лир во время чумы, сидя дома. Я конечно не он, и вряд ли смогу повторить успех его пьесы, но что-то в этом сравнении однозначно есть", – резюмировал Влад.

Автор: 15 апреля 2020, 19:41
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