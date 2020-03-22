Свадьбы не будет: Влад Кадони расстался с невестой

Ксения Шаповал поделилась известием в "Инстагарм". Она отметила, что благодарна Владу Кадони за советы. При этом девушка одарила экс-бойфренда массой комплиментов: "замечательный", "заботливый", "необычный", "умный", "добрый".
Причиной же расставания с женихом звезда шоу "Дом-2" назвала то, что так и не научилась к своим 25 годам ценить по-настоящему близких и дорогих людей". Также она отметила, что роман с Владом Кадони вовсе не был хайпом – пара действительно испытывала нежные чувства друг к другу.
Кроме того, Ксения поведала, что соглашаясь на участие в реалити-шоу, не могла даже представить, что может понравиться его ведущему. Она пожелала Владу Кадони все-таки найти свое счастье.
Пользователей соцсети разочаровала новость о расставании Влада Кадони с невестой. Ведь еще совсем недавно они строили общие планы и собирались сыграть свадьбу. Некоторые фолловеры отметили, что отписываются от Шаповал.
Напомним, впервые Влад Кадони и экс-участница шоу "Дом-2" заговорили о своем романе в феврале текущего года. Ведущий даже вывел возлюбленную за периметр телепроекта. Он отмечал, что не хочет, чтобы за их отношениями следила вся страна.
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