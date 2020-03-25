Кадони впервые заговорил о расставании с невестой

Влад Кадони решил высказался по поводу личной жизни. Он прокомментировал разрыв отношений с экс-участницей шоу "Дом-2" Ксенией Шаповал.

Ведущий телестройки ответил на вопросы подписчиков в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Он попросил, чтобы поклонники перестали спрашивать его про Ксению Шаповал.

"Драмы нет", – заявил Влад Кадони. По его словам, девушка прекрасна, но они не подходят друг другу. Шоумен добавил, что обсуждать эту тему бессмысленно.

Также ведущий шоу "Дом-2" признался, что пока не готов к новым отношениям. Влад Кадони заявил, что находится в бессрочном отпуске от любых видов отношений и решил устроить себе "релакс". "Хочу побыть один", – резюмировал шоумен.

Напомним, Влад Кадони рассказывал, что сразу обратил внимание на Ксению Шаповал в день, когда она пришла на реалити-шоу. Тогда девушка была в отношениях. О своей симпатии ведущий сообщил участнице телестройки лишь после расставания ребят. Они даже собирались пожениться.

Однако вскоре роман Влада Кадони и Ксении Шаповал затрещал по швам. О расставании сообщила избранница телеведущего. При этом девушка отметила, что никакого скандала не было, и они остались в хороших отношениях.