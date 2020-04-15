Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Секс-символ пришел – невменяемый": беснующегося Бондарчука увезли в клинику неврозов
Напела на сотни миллионов: что оставит в наследство Надежда Бабкина
Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
Пир во время чумы: подробности шикарной свадьбы Анастасии Волочковой
"Гомосексуализм как вирус": Пригожин прошелся по коллегам нетрадиционной ориентации
партнеры
Среда
15 апреля
Лента новостей
15:09
Дети довели Пугачеву в день рождения до слез (видео)
14:56
Поклонская заявила об искусственном происхождении коронавируса
14:52
Ургант заявил о закрытии своего шоу
14:44
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
14:37
Под Калугой появилась первая жертва коронавируса
14:19
"Я поняла, что надо бежать": экс-жена Гогунского из "Универа" раскрыла позорную причину развода
14:18
Первая привитая поделилась подробностями о вакцине от коронавируса
14:08
Известная актриса вспомнила чудесное спасение при сходе ледника на группу Бодрова
14:04
Объявлено о завершении расследования дела о сгоревшем SSJ-100 в Шереметьево
14:03
Фото свечки: Евгений Гор испугал народ странным сообщением после госпитализации Надежды Бабкиной
13:53
Новое заявление Путина о борьбе с коронавирусом в России
13:51
Дочь Салтыковой раскрыла главную тайну
13:49
Знаменитая ведущая врезала кричащей о разводе Муцениеце
13:30
Экстрасенсы сделали неутешительный прогноз об эпидемии коронавируса
13:28
В Москве принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции
13:20
Пляшите сами: Пугачева категорически отказалась отмечать день рождения с дочкой и внучкой
13:14
Зудина о Табакове: он держался ради дочери Марии
12:57
Собчак плюнула в трусливого Галкина
12:53
Больная коронавирусом родила в коме
12:52
Пугачева застала дочь в постели с любовником
12:24
"На это надо иметь право": Петров обрушился на Собчак и Богомолова
12:09
Состояние Кудрявцевой на карантине напугало россиян
12:05
"Такая тварь никогда и никому не поможет": Запашный пострадал от рук подонка
12:04
Бондарчук снял полуголую Волочкову на Красной площади
11:56
Разин отдал свои шикарные хоромы в Сочи сражающимся с коронавирусом
11:41
Бил все подряд: Борисов разгромил съемочную площадку
11:06
Мартиросян сделал важное заявление о Долиной
11:03
"Тело до середины поясницы не ощущала": окоченевшую Пересильд растирали водкой
10:55
Под Ульяновском из больницы сбежала зараженная коронавирусом цыганка
10:06
Продержалась 8 часов: Кудрявцева рассказала о первом сексе
09:57
Гена Букин из "Счастливы вместе" изменился до неузнаваемости
09:55
В Москве умерли 11 заболевших коронавирусом
09:42
"Я предохраняюсь!": Цымбалюк-Романовская обслуживает одиноких стариков на дому
09:28
"Теперь он так складно уже не говорит": сын сообщил о необратимых изменениях у Бари Алибасова
09:16
Раскрыто местонахождение объявленной мертвой Началовой
09:14
Ягудин пожаловался на травлю из-за онкобольной Заворотнюк
08:57
Сдавшие тест на коронавирус Валерия и Пригожин заговорили о заражении
08:43
Российские знаменитости публично накинулись на Аллу Пугачеву
08:08
Срочно вызывайте медиков: назван новый симптом коронавируса
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 апреля 2020 года
04:04
"Я правда не понимаю": Пригожин высказался о постыдном способе заработка Успенской
02:02
Настоящий замок: принц Гарри и Маркл купили "актерский" особняк
00:03
"Поприличнее позы выбирайте": Костюшкина пристыдили за откровенное фото из ванной
21:59
"Давай, выходи!": Тарзан вызвал коронавирус на бой
21:36
Дочь Эдиты Пьехи закупила 21 тонну гречки перед самоизоляцией
21:07
Коронавирус в России массово косит врачей
21:06
Надевшую кастрюлю на голову Шишкову сравнили с костью для супа
20:47
Бывший муж Пелагеи показал фото с любовницей без одежды
20:33
Страдающая от водки и сладкого Лолита решила отдать продукты соседям
20:01
Избивший Муцениеце Прилучный решил загладить вину с помощью собаки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У Кости больше не стоит на это дело": Седокова раскрыла подноготную отношений Меладзе и Брежневой
"Он нормальный чувак": Лолита рассказала о новом избраннике
"Обстоятельства вынуждают": Тимур Еремеев нашел новую работу
"Пять лет": Бузова выставила напоказ дочку от Манукяна
Страдающая от водки и сладкого Лолита решила отдать продукты соседям
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой раскрыла главную тайну

Алиса Салтыкова. Фото: instagram.com/alyssasalt__/
Дочь звезды 90-х Ирины Салтыковой пошла по ее стопам и посвятила себя творчеству. Креативные идеи Алисы нашли отражение и на теле. 
прочитано 436 раз

Наследница эстрадной певицы с ног до головы украшена всевозможными татуировками. На спине изображена огромная птица Феникс, на одном предплечье – змея, на другом – волк. На руках артистки есть портрет женщины с сигаретой и цветочные узоры. 

ПО ТЕМЕ

Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина

"Немного осталось": дочь о нападении и ухудшившемся состоянии Салтыковой

На полу, на капоте и в душе: развратные кадры голой дочери Салтыковой с мужиком попали в сеть (видео)

 Ирина Ивановна Салтыкова

Ирина Ивановна Салтыкова певица, актриса

Многие осуждают Алису за чрезмерное количество нательных рисунков. Однако девушка считает, что главное – чувствовать себя комфортно в своей коже.

По словам дочери Салтыковой, тело стало для нее "картой жизни". Все они имеют огромное значение для Алисы, сообщает Пятый канал.

"Каждая из моих татуировок символизирует определенный период жизни, сложности, которые пришлось перенести, веру, которая была потеряна и найдена. Я не жалею ни об одной из них, так как они стали определенным напоминанием моей истории", – заявила звездная наследница.

Первое изображение Алиса нанесла в 28 лет. Ее мать пришла в ужас: Ирина долго не могла смириться с татуировками дочери, но потом привыкла.

Автор: 15 апреля 2020, 13:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото главной красотки 90-х

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Нервный Лукашенко публично закатил истерику из-за коронавируса
Предсказан распад Украины из-за коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

Шоу-бизнес

Ургант заявил о закрытии своего шоу
Известная актриса вспомнила чудесное спасение при сходе ледника на группу Бодрова
Фото свечки: Евгений Гор испугал народ странным сообщением после госпитализации Надежды Бабкиной
Дочь Салтыковой раскрыла главную тайну

Проишествия

Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
Есть пострадавшие: подробности взрыва в центре Москвы
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Российские знаменитости публично накинулись на Аллу Пугачеву

Примадонне оказали знаки внимания
Шоу-бизнес

"Поприличнее позы выбирайте": Костюшкина пристыдили за откровенное фото из ванной

Не всем пришлась по душе откровенность артиста

Шоу-бизнес

Продержалась 8 часов: Кудрявцева рассказала о первом сексе

Телеведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Настоящий замок: принц Гарри и Маркл купили "актерский" особняк

Пара решила обосноваться в Америке

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2020 года
Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека
Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+