Дочь Салтыковой раскрыла главную тайну

Дочь звезды 90-х Ирины Салтыковой пошла по ее стопам и посвятила себя творчеству. Креативные идеи Алисы нашли отражение и на теле.

Наследница эстрадной певицы с ног до головы украшена всевозможными татуировками. На спине изображена огромная птица Феникс, на одном предплечье – змея, на другом – волк. На руках артистки есть портрет женщины с сигаретой и цветочные узоры.

Многие осуждают Алису за чрезмерное количество нательных рисунков. Однако девушка считает, что главное – чувствовать себя комфортно в своей коже.

По словам дочери Салтыковой, тело стало для нее "картой жизни". Все они имеют огромное значение для Алисы, сообщает Пятый канал.

"Каждая из моих татуировок символизирует определенный период жизни, сложности, которые пришлось перенести, веру, которая была потеряна и найдена. Я не жалею ни об одной из них, так как они стали определенным напоминанием моей истории", – заявила звездная наследница.

Первое изображение Алиса нанесла в 28 лет. Ее мать пришла в ужас: Ирина долго не могла смириться с татуировками дочери, но потом привыкла.