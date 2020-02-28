На полу, на капоте и в душе: развратные кадры голой дочери Салтыковой с мужиком попали в сеть (видео)

Нежный и страстный клип на песню "Нет берегов" посвящен, конечно же, любви. В нем Алиса со своим партнером показала все грани чувств: от теплых объятий до горячих поцелуев.
В песне девушка не устает повторять "Все потому что любовь". И действительно, пара проявляет это чувство в абсолютно разных местах: на полу квартиры, в душевой кабине, даже на капоте машины... Как говорится, где приспичило, там и придавались страсти.
Прожив несколько лет в Лондоне, Алиса не только попробовала создавать собственную музыку, но и занялась театральными постановками. И вот теперь она делится своим художественным видением через клипы. В новом она показала, как представляет настоящую любовь. Хотя многим подобное видео может показаться развратным и излишне откровенным.
Как писали ранее "Дни.ру", почти все тело Алисы обильно украшено татуировками. "Сделала я их, когда жила в Лондоне, – похвасталась молодая певица. – Для меня мое тело – карта жизни. Когда происходит какой-то интересный момент, стремлюсь его на себе запечатлеть. Для истории, так сказать". Но мама не сразу приняла подобное украшательство. "Вроде уже и ничего смотрятся. А раньше было болезненно. Я чуть в обморок не упала, когда впервые увидела. Но нынешнее поколение такое. В наши годы такого не было. Нас так воспитывали, что татуировки делают только те, кто находится в местах не столь отдаленных", – сообщила в интервью Ирина Салтыкова.
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