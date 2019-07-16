"Немного осталось": дочь о нападении и ухудшившемся состоянии Салтыковой

Алиса Салтыкова стала очередной звездной гостьей рубрики "Реальные истории". Она рассказала о том, как на нее напала собака собственной матери, певицы Ирины Салтыковой. Овчарка по кличке Лаванда вцепилась ей прямо в лицо. "Времени на раздумья не было: я понимала, что сейчас либо попрощаюсь с жизнью, либо что-то предприму. И засунула ей в пасть свою руку, сжатую в кулак, чтобы разомкнуть челюсть. Руку она мне перегрызла, но зато я смогла встать. Мама, увидев меня, впала в истерику", – начала свой рассказ Алиса.
Так как у нее сильно текла кровь, женщины решили не ждать приезда скорой помощи, а сами рванули в больницу. "Я прикрыла лицо полотенцем и больше старалась его не отнимать, так как мама все видела, и ей становилось только хуже. По дороге она гнала как сумасшедшая: всем сигналила, кричала из окна, превышала скорость", – поведала Салтыкова.
В итоге, Алиса попала в руки к пластическому хирургу, который буквально собрал ее лицо заново. Благодаря мастерству медика, последствия нападения несильно заметны, хотя, по признанию молодой артистки, один палец ничего не чувствует, да и верхняя губа потеряла чувствительность. "Но, к счастью, отсутствие чувствительности никак не мешает моей жизни, хотя мимика немного нарушена", – не теряет оптимизма Алиса.
Что касается собаки, то Салтыковы приняли решение не усыплять ее. "Я не держу на нее зла, потому что она уже старенькая и ее просто переклинило", – высказала мнение дочь певицы. Лаванда так и живет с Ириной, однако Алиса теперь старается держаться от нее подальше. Поэтому теперь, когда приезжает к матери, остается либо у бабушки, либо просто дожидается на улице.
"Контактировать с собакой мне больше не хочется: если она однажды уже напала, ничего не стоит ей сделать это вновь. Но повторюсь, я безумно люблю животных и не держу на Лаванду зла. Мне очень ее жалко, потому что я понимаю: она напала не намеренно, а просто почуяла опасность, защищалась или защищала хозяина. К тому же она действительно старенькая – ей уже одиннадцать лет, а мареммы обычно не живут дольше десяти-двенадцати. Так что маминой собаке в любом случае немного осталось", – цитирует Алису Салтыкову Woman.ru.
В заключение она отметила, что от надвигающейся фобии ее спас собственный питомец по кличке Шарик. Он той же породы, что и Лаванда, поэтому первое время Алиса его сторонилась. "Морды-то у них одинаковые – в голове тут же всплывала картинка, как Лаванда вгрызается мне в лицо. По всей видимости, Шарик почувствовал неладное и буквально ходил за мной по пятам, лежал со мной, пытался облизывать", – отметила дочь Ирины Салтыковой.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
А нам астролог сказала всю правду!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Сняла трусы в метро!
От сигарет толстеют?
я люблю сексуальных
Люблю мужа сестры
Рим или Париж?
Заставляет худеть
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Главное деньги, все можно купить
Как убрать дряблость с ног
Зависть?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Ребенку 3 года, что дарить?
Ненавижу подругу
Бывший муж теперь мой начальник
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?