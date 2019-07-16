"Немного осталось": дочь о нападении и ухудшившемся состоянии Салтыковой

Взрослая дочь Ирины Салтыковой Алиса рассказала драматичную историю о нападении собаки. По словам молодой женщины, певица впала в истерику, а от вида крови и обезображенного лица ей становилось только хуже.

Алиса Салтыкова стала очередной звездной гостьей рубрики "Реальные истории". Она рассказала о том, как на нее напала собака собственной матери, певицы Ирины Салтыковой. Овчарка по кличке Лаванда вцепилась ей прямо в лицо. "Времени на раздумья не было: я понимала, что сейчас либо попрощаюсь с жизнью, либо что-то предприму. И засунула ей в пасть свою руку, сжатую в кулак, чтобы разомкнуть челюсть. Руку она мне перегрызла, но зато я смогла встать. Мама, увидев меня, впала в истерику", – начала свой рассказ Алиса.

Так как у нее сильно текла кровь, женщины решили не ждать приезда скорой помощи, а сами рванули в больницу. "Я прикрыла лицо полотенцем и больше старалась его не отнимать, так как мама все видела, и ей становилось только хуже. По дороге она гнала как сумасшедшая: всем сигналила, кричала из окна, превышала скорость", – поведала Салтыкова.

В итоге, Алиса попала в руки к пластическому хирургу, который буквально собрал ее лицо заново. Благодаря мастерству медика, последствия нападения несильно заметны, хотя, по признанию молодой артистки, один палец ничего не чувствует, да и верхняя губа потеряла чувствительность. "Но, к счастью, отсутствие чувствительности никак не мешает моей жизни, хотя мимика немного нарушена", – не теряет оптимизма Алиса.

Что касается собаки, то Салтыковы приняли решение не усыплять ее. "Я не держу на нее зла, потому что она уже старенькая и ее просто переклинило", – высказала мнение дочь певицы. Лаванда так и живет с Ириной, однако Алиса теперь старается держаться от нее подальше. Поэтому теперь, когда приезжает к матери, остается либо у бабушки, либо просто дожидается на улице.

"Контактировать с собакой мне больше не хочется: если она однажды уже напала, ничего не стоит ей сделать это вновь. Но повторюсь, я безумно люблю животных и не держу на Лаванду зла. Мне очень ее жалко, потому что я понимаю: она напала не намеренно, а просто почуяла опасность, защищалась или защищала хозяина. К тому же она действительно старенькая – ей уже одиннадцать лет, а мареммы обычно не живут дольше десяти-двенадцати. Так что маминой собаке в любом случае немного осталось", – цитирует Алису Салтыкову Woman.ru.

В заключение она отметила, что от надвигающейся фобии ее спас собственный питомец по кличке Шарик. Он той же породы, что и Лаванда, поэтому первое время Алиса его сторонилась. "Морды-то у них одинаковые – в голове тут же всплывала картинка, как Лаванда вгрызается мне в лицо. По всей видимости, Шарик почувствовал неладное и буквально ходил за мной по пятам, лежал со мной, пытался облизывать", – отметила дочь Ирины Салтыковой.