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Май 5, 2018
просмотры: 123

Сексуальные фото главной красотки 90-х

567

Главному российскому секс-символу 90-х Ирине Салтыковой 5 мая исполнилось 52 года. Несмотря на возраст певица все так же обворожительна. По случаю дня рождения исполнительницы Dni.Ru решили вспомнить самые "горячие" образы Салтыковой.

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