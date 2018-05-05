Сексуальные фото главной красотки 90-х

Главному российскому секс-символу 90-х Ирине Салтыковой 5 мая исполнилось 52 года. Несмотря на возраст певица все так же обворожительна. По случаю дня рождения исполнительницы Dni.Ru решили вспомнить самые "горячие" образы Салтыковой.
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