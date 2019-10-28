Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина

Грандиозным концертом в Кремле МУЗ-ТВ отметил 23-й день рождения. Он славится тем, что дает место в эфире не только звездам, но и только начинающим артистам. Например, Алисе Салтыковой – дочери певицы Ирины Салтыковой. Она тоже поздравила самый популярный российский музыкальный телеканал с главной сцены. А за кулисами ее с распростертыми объятиями ждал корреспондент "Дни.ру".

Алиса Салтыкова с 15 лет училась в международном университете во Франции, потом в школе-интернате в Швейцарии. Получив диплом бакалавра, обосновалась в Великобритании. А недавно вернулась в Россию и решила пойти по стопам матери – занялась эстрадной карьерой. Она даже перепела хит Ирины Салтыковой "Серые глаза".

"Мама не отговаривала меня от сцены и даже помогала, – призналась Алиса "Дни.ру". – Я понимала, что меня будут сравнивать, от этого никуда не убежишь. Но и прятаться от того, что у меня такие известные папа и мама, тоже, думаю, нет смысла".

Почти все тело Алисы обильно украшено татуировками. "Сделала я их, когда жила в Лондоне, – похвасталась молодая певица. – Для меня мое тело – карта жизни. Когда происходит какой-то интересный момент, стремлюсь его на себе запечатлеть. Для истории, так сказать. Мама, правда, приняла это болезненно, чуть в обморок не упала".

"Я так кричала! Могу же на правах матери что-то посоветовать своему ребенку и указать на ошибку, – пояснила подбежавшая Ирина Салтыкова. – У меня нет на теле ни одной наколки, и делать не собираюсь!"

А вот ее дочь с удовольствием демонстрировала свои татуировки фотографам в Кремлевском дворце – считай, под окнами резиденции президента России Владимира Путина. Впрочем, девушка еще не так "расписана", как сын актрисы Елены Яковлевой или Тимати. Простор для полета фантазии остается огромный.