Знаменитая ведущая врезала кричащей о разводе Муцениеце

В своем микроблоге в "Инстаграм" блогерша отметила, что не собирается идти по стопам этих знаменитостей. Она подчеркнула, что не будет делать их брак с рэпером Элджеем всеобщим достоянием, а потом еще и пиариться на их расставании, если это вдруг произойдет.
Такую резкую позицию Настя Ивлеева озвучила, отвечая на вопросы подписчиков. Пользователи соцсети спросили у звезды, почему она не выставляет совместные фото с мужем и забеспокоились: не развелась ли их любимица?
На это Настя Ивлеева гневно отметила, что таковы "реалии современного мира". По ее словам, если нет снимков – значит, развелись. "У меня с этим все очень строго и очень обособленно…" – объяснила блогерша.
Напомним, в феврале Агата Муцениеце заявила о своем намерении развестись с супругом Павлом Прилучным. Однако планы пары нарушила пандемия коронавируса в России.
Как писали "Дни.ру", ранее Агата Муцениеце воспользовалась инстаграм-аккаунтом своей матери и опубликовала обращение к поклонникам, где рассказала о зверствах со стороны мужа-актера.
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