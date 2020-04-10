Страшная болезнь больно ударила по Алле Пугачевой

Карантин из-за коронавируса не только разогнал людей со всего мира по домам, но и пресек деятельность многих отраслей бизнеса, в том числе и сферы развлечений. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин высказал мнение о том, что некоторым знаменитостям, в том числе и Алле Пугачевой, скоро будет не на что жить.

Андрей Разин уверенно заявил, что артисты никогда не платили налогов, причем до сих пор. Откуда продюсер группы "Ласковый май" знает эту информацию, не известно. "Я это наблюдаю уже на протяжении 30 лет", – отметил Андрей Разин. При этом он заявил, что его музыкальный коллектив исправно платит налоги, и даже подкрепил свои слова официальными документами.

Далее продюсер затронул тему карантина из-за пандемии коронавируса. "Скажу как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – предрек незавидную участь представителям отечественного шоу-бизнеса Андрей Разин.

Интересно, что по какой-то причине продюсер запретил подписчикам комментировать публикацию. "Тем не менее, надеемся на лучшее", – выразил надежду лидер группы "Ласковый май".

Андрей Разин из тех представителей отечественного шоу-бизнеса, кто откровенно обсуждает своих коллег, их личную жизнь и творчество. Например, недавно в интервью он рассказывал о пассивном доходе Аллы Пугачевой и других знаменитостей. Якобы у каждого из них есть своя доля в нефтяном бизнесе.

Тогда реакция молодого мужа Примадонны, юмориста, шоумена, телеведущего Максима Галкина не заставила ждать. Он попросил у Андрея Разина "адресок" скважины. "Хоть будем знать, где деньги наши", – пояснил Максим. Продюсер группы "Ласковый май" не растерялся и заявил, что это тайна Пугачевой, при этом назвав Галкина ее "очередным мужем".

Он предположил, что Примадонна считает своего молодого мужа "маленьким". "А Алла Борисовна – еще тот монстр", – заявил Андрей Разин. Также он предположил, что в паре нет полного доверия.

