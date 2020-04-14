Избивший Муцениеце Прилучный решил загладить вину с помощью собаки

Павел Прилучный завел нового домашнего питомца. Поклонники решили, что таким образом актер решил извиниться перед Агатой Муцениеце.

Недавно Агата Муцениеце в слезах записывала обращение к поклонникам, рассказывая о неадекватном поведении Павла Прилучного. Якобы актер пил на протяжении 10 дней, поднимал на нее руку, тем самым напугал детей. После такого латвийская актриса вряд ли передумает разводиться с супругом.

Однако накануне в инстаграм-аккаунте Прилучного появилось видео, где он показал нового члена семьи – пса по кличке Тор. Пользователи Сети сразу же отреагировали на новость актера. Они предположили, что с помощью домашнего питомца Павел хочет наладить отношения с Агатой. "Муцениеце – новая хозяйка пса?", "Подарил Агате вторую собаку?", – поинтересовались фолловеры. Однако актер не стал объяснять подписчикам, почему он решил завести собаку.

Стоит отметить, что в семье Прилучных это уже второй пес. У них есть собака по кличке Валли. Питомцы, судя по опубликованным кадрам, хорошо ладят вместе.

Общественность гадает, кто виноват в разладе отношений Павла и Агаты. Одни предполагают, что именно Муцениеце спровоцировала супруга и теперь повышает свою популярность, спекулируя разводом. Другие же защищают актрису. Они считают, что Прилучный мог сдержать свои эмоции и вести себя гораздо адекватнее.