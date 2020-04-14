"Даже мне стало обидно": Кожевникова влезла в скандал Прилучного и Муцениеце

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова вступилась за Агату Муцениеце. Артистка считает, что подруга не заслужила негатива.

Не так давно в семье актрисы Агаты Муцениеце произошел скандал. Ее супруг Павел Прилучный пил десять дней, поднял на нее руку и отобрал телефон. О случившемся знаменитость рассказала общественности.

Откровенное признание Муцениеце вызвало большой общественный резонанс. Многие осудили Агату за то, что она сделала личные проблемы общеизвестными.

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова решила заступиться за приятельницу. Артистка считает, что Агата сейчас очень уязвима и нуждается в поддержке.

"Я просто прочитала столько неадекватного в ее сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена, мы вместе встречались в том году на отдыхе, классно провели время с нашими семьями!" – написала Мария в "Инстаграм".

Кожевникова выразила надежду, что Прилучный и Муцениеце смогут наладить общение. Звезда "Универа" считает, что артисты должны примириться хотя бы ради детей.

Мария подчеркнула, что Агата была первой, кто помог ей в очень важном деле. Вместе артистки искали деньги на лечение маленького мальчика. Муцениеце без лишних вопросов протянула руку помощи.

"Спасибо тебе огромное! Любая поддержка вдохновляет и окрыляет! Я рада, что все идет хорошо!" – отметила Агата Муцениеце в комментариях под публикацией Марии Кожевниковой.