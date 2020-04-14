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"Не вышло": Кудрявцева потеряла ребенка

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева дала откровенное интервью Тине Канделаки. Она призналась, что в свое время не смогла выносить третьего малыша.
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Ведущая шоу "Секрет на миллион" на НТВ рассказала, что почти сразу после рождения дочери Маши, в 2018 году, вновь забеременела. У звезды появились боли в спине, тянуло живот. В клинике Лере Кудрявцевой сообщили радостную новость: уже два месяца, как она ждет ребенка.

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Тина Гивиевна Канделаки журналист

Знаменитость была приятно шокирована, ведь она думала, что уже не сможет стать матерью. Они с мужем решили оставить малыша.

"Так получилось, что не вышло", – сказала Тине Канделаки в прямом эфире ее инстаграм-аккаунта Лера Кудрявцева. По словам теледивы, в тот период организм был ослаблен ЭКО и тяжелой предыдущей беременностью. 

Она призналась, что боялась делать новое ЭКО из-за серьезных последствий. За этой процедурой ведущая посоветовала ехать в Израиль. 

Напомним, что Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Однако знаменитость не исключает, что они могут расстаться. Разница в возрасте супругов – 16 лет, но это их абсолютно не смущает.

Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева поделилась подробностями отношений с мужем. Брак они оформили в 2013 году. Семья кажется идеальной, но телеведущая заверила, что поначалу горели нешуточные страсти. 

Автор: 14 апреля 2020, 08:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
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Оно и понятно! Лет под полтинник, вся наполнена силиконом, ботоксом. Моська перекроена! О каких родах может идти речь! Разве по примеру геев и стариков!
1

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