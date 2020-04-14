"Не вышло": Кудрявцева потеряла ребенка

Ведущая шоу "Секрет на миллион" на НТВ рассказала, что почти сразу после рождения дочери Маши, в 2018 году, вновь забеременела. У звезды появились боли в спине, тянуло живот. В клинике Лере Кудрявцевой сообщили радостную новость: уже два месяца, как она ждет ребенка.
Знаменитость была приятно шокирована, ведь она думала, что уже не сможет стать матерью. Они с мужем решили оставить малыша.
"Так получилось, что не вышло", – сказала Тине Канделаки в прямом эфире ее инстаграм-аккаунта Лера Кудрявцева. По словам теледивы, в тот период организм был ослаблен ЭКО и тяжелой предыдущей беременностью.
Она призналась, что боялась делать новое ЭКО из-за серьезных последствий. За этой процедурой ведущая посоветовала ехать в Израиль.
Напомним, что Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Однако знаменитость не исключает, что они могут расстаться. Разница в возрасте супругов – 16 лет, но это их абсолютно не смущает.
Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева поделилась подробностями отношений с мужем. Брак они оформили в 2013 году. Семья кажется идеальной, но телеведущая заверила, что поначалу горели нешуточные страсти.
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