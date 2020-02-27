"Я хотела детей": Лера Кудрявцева назвала причину разрыва с возлюбленным

Лера Кудрявцева рассказала о сложных отношениях с Сергеем Лазаревым. Телеведущая призналась, что по-настоящему любила певца.

Звезда встречалась с артистом с 2008 по 2012 годы. После расставания он заявил, что ему нравилось просто дружить с Лерой Кудрявцевой. Как жену и мать своих детей Лазарев ее, оказывается, не рассматривал. А вот ведущая мечтала о ребенке от певца.

В ютуб-шоу "Алена, блин!" Лера Кудрявцева назвала главную причину расставания с Сергеем Лазаревым. Она призналась, что на самом деле любила его. Он же был помешан на работе. В какой-то момент ведущая захотела иметь полноценную семью, а ее возлюбленный делал ставку на заработок и гастроли.

По словам теледивы, они с исполнителем разговаривали о малышах, но не сложилось. Бороться за отношения с Сергеем Лазаревым Лера Кудрявцева не хотела. Вскоре она влюбилась в другого мужчину. Из-за этого певец долго с ней не разговаривал.

Как писали "Дни.ру", рассказала Лера Кудрявцева в программе и о своих отношениях с нынешним мужем Игорем Макаровым. С хоккеистом они оформили отношения в 2013 году. В 2018-м у звездной пары родилась дочь Мария. Со стороны семья кажется идеальной. Но телеведущая заверила, что поначалу между ними горели нешуточные страсти.

Лера Кудрявцева призналась, что у нее за плечами не одна попытка ЭКО. Она не скрывает, что Маша – вымоленный ребенок. Во время беременности она старалась лишний раз не выходить на публику и не фотографироваться, потому что боялась потерять малыша.