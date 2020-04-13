Взвывшую на карантине Барановскую перестали узнавать

В последнее время Юлия Барановская жаловалась, что самоизоляция дается ей нелегко. Если раньше все личные разочарования и предательства она заглушала в активной деятельностью, то сейчас убежать от проблем не может. Она призналась, что пробуждение с утра начинается у нее со слез.
“Имею право, я подумала. Разочарование в людях не на самоизоляции протекает легко – быстро разочаровался, побежал дальше и забыл, а вот сейчас все время об этом думаешь, бежать-то некуда. Ну и это тоже закончится”, – делится Барановская с подписчиками.
Видимо, телеведущая решила отвлечься от грусти с помощью кардинальной смены имиджа. Она выложила пост в Instagram, где похвасталась новой прической. На замену русым волосам пришел пепельный блонд. Теперь волосы Юли не длиннее плеч, а для съемок у фотографа ей сделали укладку с локонами, плавно спадающими на лицо.
Многие поклонники поддержали смену образа и отметили, Юлия Барановская прекрасно выглядит. Однако нашлись и те, кто решил, что на голове всего лишь парик.
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