Взвывшую на карантине Барановскую перестали узнавать

Известная ведущая резко сменила имидж – теперь она блондинка с короткими волосами. Многим поклонникам пришлись изменения по душе, но некоторые заподозрили у нее проблемы в личной жизни.



В последнее время Юлия Барановская жаловалась, что самоизоляция дается ей нелегко. Если раньше все личные разочарования и предательства она заглушала в активной деятельностью, то сейчас убежать от проблем не может. Она призналась, что пробуждение с утра начинается у нее со слез.

“Имею право, я подумала. Разочарование в людях не на самоизоляции протекает легко – быстро разочаровался, побежал дальше и забыл, а вот сейчас все время об этом думаешь, бежать-то некуда. Ну и это тоже закончится”, – делится Барановская с подписчиками.

Видимо, телеведущая решила отвлечься от грусти с помощью кардинальной смены имиджа. Она выложила пост в Instagram, где похвасталась новой прической. На замену русым волосам пришел пепельный блонд. Теперь волосы Юли не длиннее плеч, а для съемок у фотографа ей сделали укладку с локонами, плавно спадающими на лицо.

Многие поклонники поддержали смену образа и отметили, Юлия Барановская прекрасно выглядит. Однако нашлись и те, кто решил, что на голове всего лишь парик.