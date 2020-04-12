Аршавина застукали в бане со смуглой красоткой

Андрей Аршавин не перестает разбираться с Барановской по поводу алиментов – футболист отчаянно пытается уменьшить отчисления за своих детей. Однако после недавнего развода он не грустит и активно нарушает период самоизоляции, чтобы встретиться с молодыми девушками.
Недавно 38-летнего мужчину уже заставали в компании неизвестных спутниц – тогда установить их личность не удалось. Однако сейчас футболиста заметили в компании знойной мулатки в бане. Журналисты издания “СтарХит” сообщают, что ей стала Габриэлла, которая приехала в Россию из Южной Америки. Здесь у девушки родился сын.
Пока неизвестно, насколько серьезен этот роман. Большее недовольство у пользователей в Сети вызвало то, что Андрей Аршавин не соблюдает режим самоизоляции в период пандемии. Они попросили его воздержаться от бань и прокомментировали, что он может притащить с таких встреч что угодно, лишь бы не коронавирус.
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