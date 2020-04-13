Как пройдет финал шоу "Голос.Дети" в условиях пандемии

17 апреля состоится прямой эфир проекта "Голос. Дети". Сейчас участники активно готовятся к дополнительному туру, который пройдет перед финалом.

В связи с тем, что в стране объявлена пандемия коронавируса COVID-19, для съемок проекта будут приняты дополнительные защитные меры. Прежде всего – детальная обработка помещений антисептиками. Также будет произведена санация воздуха, микрофонов, кресел жюри и всего, к чему прикасаются юные артисты и наставники.

По данным "Комсомольской правды", весь персонал будет облачен в специальные маски и перчатки, чтобы обезопасить себя и окружающих от возможного заражения коронавирусом. На этот раз будут тщательно отслеживаться все, кто пришел на съемочную площадку. Никаких бесцельно склоняющихся толп людей и фанатов. Только те, кто имеет непосредственное отношение к рабочему процессу.

Из-за коронавируса в России продюсеры шоу "Голос. Дети" впервые за все время существования проекта отказались пускать зрителей. Зал будет абсолютно пустым. Видимо, все готовы пойти на любые крайние меры, лишь бы обезопасить себя, участников и членов жюри.