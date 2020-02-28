Черкасов из "Дома-2" показал беременную жену на премьере сериала "Патриот"

Многосерийная теленовелла "Патриот" расскажет, как главный герой, спецназовец Сеня Кучин, вернувшись со службы на малую родину, пытается навести в городе порядок. Сеня – честный и добрый, как богатырь из русских сказок. У молодого человека есть мечта, которая многим кажется наивной. Он хочет, чтобы Россия стала лучшей страной в мире, а его соотечественники зажили счастливо.
Режиссером картины выступил Николай Бурлак. Главные роли исполнили Антон Жижин, Алексей Базанов и Владимир Сычев.
На закрытом показе комедии присутствовали не только создатели "Патриота", но и многие знаменитости. На красной дорожке мероприятия отметились: звезда сериала "СашаТаня" Андрей Гайдулян, актер Вячеслав Манучаров, актрисы Алика Смехова и Карина Мишулина, звезда фильма "Полицейский с Рублевки" Ярослав Гулбис, солистка группы "Блестящие" Надя Ручка, звезда шоу "Дом-2" Андрей Черкасов.
Среди присутствующих была замечена внучка Валентины Талызиной. Анастасия пошла по стопам знаменитой бабушки, выбрав актерское ремесло.
Некоторые знаменитости пришли на предпоказ сериала "Патриот" со своими половинками. Например, ведущий реалити-шоу "Дом-2" Андрей Черкасов приехал вместе с супругой, которая находится в положении. Недавно стало известно, что пара ждет мальчика.
Кристина долго скрывала пол ребенка. Она не раскрывала эту информацию даже мужу, готовя сюрприз. Чтобы сообщить супругу и поклонникам радостную новость, Черкасова устроила настоящее шоу.
Пара поехала в детский приют на Сейшелах, вручила малышам подарки, а после записала видео. В кадре Андрей и Кристина лопнули шарик, откуда посыпалось синее конфетти. Звезда шоу "Дом-2" поняла, что будет мальчик.
По словам креативного продюсера сериала Антона Зайцева, "Патриот" делался очень долго и с упором на качество. "Это новая реактивная комедия, какой давно не было на российском телевидении. Это классная история про классных людей!" – сказал он.
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