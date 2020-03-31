Коронавирус не помешал звезде "Дома-2" отправиться под венец во второй раз

Возлюбленный сделал предложение на Новый год. В конце января девушка не задумывалась о скорой свадьбе и говорила подписчикам в "Инстаграм", что они еще выбирают дату.
В минувшие выходные влюбленные расписались в Грибоедовском загсе. Как выяснилось, еще около недели назад экс-участница "Дома-2" сомневалась, что бракосочетание состоится.
Из-за пандемии коронавируса пришлось отметить торжество и сообщить об этом гостям. Элла Суханова боялась, что загс может закрыться в день свадьбы, однако паре повезло.
Для церемонии девушка выбрала элегантный белый костюм. Она дополнила образ шляпой в тон и сумкой от Louis Vuitton. Вместо свадебного букета Элла взяла в руку лилию.
Как заявила звезда реалити-шоу, медовый месяц пара отложила до лучших времен. На какое время пришлось перенести вечеринку с гостями и родственниками, пока не известно.
Напомним, это второй брак Эллы Сухановой. Девушка уже была замужем за участником "Дома-2" Игорем Трегубенко. После расставания бывшие возлюбленные смогли сохранить теплые отношения. Однако сейчас мужчина предпочитает вести закрытый образ жизни.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?