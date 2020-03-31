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Коронавирус не помешал звезде "Дома-2" отправиться под венец во второй раз

Элла Суханова. Фото:instagram.com/love.is.shop
Элла Суханова рассказала, что вышла замуж во второй раз. Звезда реалити-шоу связала себя узами брака с мужчиной, с которым пробыла в отношениях около года. 
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Возлюбленный сделал предложение на Новый год. В конце января девушка не задумывалась о скорой свадьбе и говорила подписчикам в "Инстаграм", что они еще выбирают дату. 

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В минувшие выходные влюбленные расписались в Грибоедовском загсе. Как выяснилось, еще около недели назад экс-участница "Дома-2" сомневалась, что бракосочетание состоится.

Из-за пандемии коронавируса пришлось отметить торжество и сообщить об этом гостям. Элла Суханова боялась, что загс может закрыться в день свадьбы, однако паре повезло.

Для церемонии девушка выбрала элегантный белый костюм. Она дополнила образ шляпой в тон и сумкой от Louis Vuitton. Вместо свадебного букета Элла взяла в руку лилию. 

Как заявила звезда реалити-шоу, медовый месяц пара отложила до лучших времен. На какое время пришлось перенести вечеринку с гостями и родственниками, пока не известно. 

Напомним, это второй брак Эллы Сухановой. Девушка уже была замужем за участником "Дома-2" Игорем Трегубенко. После расставания бывшие возлюбленные смогли сохранить теплые отношения. Однако сейчас мужчина предпочитает вести закрытый образ жизни. 

Автор: 31 марта 2020, 14:17

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