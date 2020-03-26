"Верх цинизма": Рудковская взвыла из-за наглой выходки

В связи со стремительным распространением коронавируса в мире предприимчивые звезды запустили собственную линейку аксессуара – санитарной маски. Яна Рудковская решила не зарабатывать на общей беде. Однако образом знаменитости вдохновилась дизайнер Белла Потемкина и организовала продажу модного атрибута.
Дизайнер просит за такие маски до трех тысяч рублей. Рудковская буквально взвыла от такой наглой выходки. Она поделилась возмущением в своем телеграм-канале "Голубь мира" и инстаграм-аккаунте.
Продюсер написала, что так "откровенно воровать" идеи и наживаться на этом – "верх цинизма". Она добавила, что уже получает документы на дизайн маски. В свою очередь Потемкина уверяет, что ее маски не имеют ничего общего с изделиями Рудковской.
Россияне разделили мнение Яны Рудковской. Они возмутились тем, что дизайнер воспользовалась всеобщей паникой.
Кстати, ранее многие распекали супругу фигуриста Евгения Плющенко за то, что она демонстрирует гламур "во время чумы". Пользователи Сети были уверены: негоже модничать, красуясь в цветастых масках, когда мир атакован COVID-19.
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