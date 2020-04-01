"Просила не говорить": Началову предупреждали о ее смерти задолго до болезни

16 марта был ровно год, как не стало известной певицы Юлии Началовой. Из-за ее кончины скорбели многие. Некоторые до сих пор не могут смириться с утратой.

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Как оказалось, одиннадцать лет назад певица обращалась за помощью к ясновидящей Дарье Мироновой, чтобы узнать свое будущее. Экстрасенс гадала ей на картах – она видела многое, но рассказала лишь хорошее. Такова была просьба самой Юлии. Артистка наотрез отказывалась слушать о всем плохом, что ждет ее впереди.

По словам Дарьи, во время беседы с Юлией у нее было ощущение, будто светская львица знает о висящем над ней роке. Миронова утверждает, что чувствовала, как исполнительнице было страшно.

Гадалка предсказала Началовой успех, но предупредила, что той надо остерегаться опасной даты: 16 марта 2019 года. Тем не менее, ясновидящая сомневается, что исполнительница обратила на это внимание.

"Юля была слишком мягкой, доброй для шоу-бизнеса. Я предсказывала ей только то, что у нее будет хорошее, а всю правду она просила не говорить. Но бывают вещи, которых нельзя избежать. Это судьба. Но всегда есть нюансы: можно было попробовать что-то изменить. Увы, не получилось", – поведала корреспонденту "Комсомольской правды" Миронова.

