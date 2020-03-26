Юлечка забрала: Инну Макарову похоронят возле Началовой

Троекуровское кладбище, что на западе Москвы, считается филиалом престижного Новодевичьего. С 1975 года хоронят здесь граждан, отмеченных государственными званиями и наградам – деятелей науки, культуры и спорта. Например, в прошлом году в Троекуровском некрополе нашли последний приют актеры Иван Бортник, Алексей Булдаков и Сергей Юрский, режиссер Марлен Хуциев.
Ну а самое известное захоронение тут – могила безвременно скончавшейся в марте 2019 года Юлии Началовой, расположенная на 17-м участке новой части погоста. Ее похоронили рядом с покончившим с собой мужем Божены Рынской – основателем НТВ Игорем Малашенко. Место там стоит 1,3 миллиона рублей. Но сумма эта оказалась огромной для жившей скромно семьи артистки. Поэтому друзья певицы при помощи депутата Оксаны Пушкиной обратились с просьбой о помощи к правительству Москвы. И за особые заслуги артистки перед городом и страной было решено из бюджета оплатить похороны артистки.
Заслуги перед страной есть и у Инны Макаровой. Народная артистка СССР, Лауреат Сталинской премии I степени – она достойна места на престижном кладбище, как и Юлия Началова. Символично, что их могилы будут находиться друг о друга недалеко. Дело в том, что картины "Девчата" и "Женитьба Бальзаманова", в которых играла Инна Макарова, Началова очень любила и часто пересматривала. Теперь со своей любимой актрисой она встретится на небесах...
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