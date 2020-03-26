В поддержку книжки и сериала: Началова с того света надиктовала близким новую песню

История почти мистическая. Но не верить ей нельзя, ведь рассказала ее Анна Исаева – подруга, "сестричка" и пиарщица Юлии Началовой.
"Год назад Слава Бодолика подарил Юле несколько песен, в том числе и трек "Останься", – рассказала Исаева. – Юля давала слушать демо-запись всему своему окружению, выбирала, с чего начать работу, какую песню записать первой. В итоге было выбрано три композиции".
"За неделю до госпитализации, в марте прошлого года, Юля пришла в студию к Славе, чтобы напеть, поискать тональность, попробовать себя в новом материале, – продолжает Исаева. – Она верила в эти песни, верила в их успех. У нас на сей счет были далеко идущие планы. Она напевала их дома весь прошлый март, говоря о том, что она вылечится и запишет их, мы их выпустим и сделаем под них прекрасные танцевальные номера. Уже из больницы после операции она сказала мне: "Пока не смогу репетировать, танцевать не получится, но как же я хочу быстро восстановиться!", А я ответила ей: "Ничего! Восстановишься! Не раскисай! Будешь репетировать сидя, лежа, не страшно, танцоры разучат хореографию, а ты пой".
"После ее смерти, на 9-й день, она приснилась нашему тур-менеджеру Володе и спела ему во сне именно эту песню. Он отчетливо слышал каждое слово песни, которую не мог знать наизусть! Он начал звонить в студию, искать... Но нашли не полноценную запись, а пробу пера. Ее голос и собрали в трек!".
Песня "Останься", которую с того света спела Юля – продолжение акции по увековечиванию памяти безвременно погасшей звезды. Уже вышла книга воспоминаний родственников "Письма отца к дочери", снят биографический сериал, планируется концерт с участием звезд. Правда, вопросы создания мемориального музея, присвоения Началовой звания "Заслуженной артистки" и появления памятника в Москве пока остаются открытыми.
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