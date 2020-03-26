В поддержку книжки и сериала: Началова с того света надиктовала близким новую песню

Популярность многих артистов после смерти резко возрастает. Так, например, было с Майклом Джексоном, после ухода которого продолжают выходить песни и альбомы. Юлия Началова не стала исключением. За истекший после ее смерти год о ней писали и говорили, кажется, больше, чем при жизни. Она, видя эту огромную любовь россиян, с того света подала им знак.

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