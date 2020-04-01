"Идиоты": севшим в самолет Светлане Бондарчук и ее любовнику устроили разнос

Сейчас границы многих стран закрыты. Из-за этого люди не могут улететь за границу. Кроме того, многие агрессивно реагируют на то, что кто-то сейчас находится за пределами страны.

Накануне в Сети появилось фото, на котором светская львица Светлана Бондарчук и ее новый избранник – предприниматель Сергей Харченко – запечатлены в самолете. На снимке видно, что они единственные, кто находится на воздушном судне.

Кадр опубликовал бизнесмен в своем инстаграм-аккаунте. "Психанули...", – заявил Сергей.

Поклонники взбесились, осознав, что влюбленные улетают из страны в то время, как во всем мире объявлен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Рассвирепевшие фолловеры стали писать гневные комментарии под фото, многие из которых моментально были удалены Харченко. Но некоторые все-таки остались.

"Идиоты! Пусть там и остаются!" – брызгала ядом злопыхательница.

К счастью, далеко не все фанаты оказались такими агрессивными и несообразительными. Нашлись и те, кто понял, что снимок – всего лишь безобидная шутка в честь 1 апреля. В этот день принято разыгрывать всех и подшучивать друг над другом. А Светлана и Сергей на самом деле, как и все, сидят на самоизоляции дома и не планируют никуда лететь в ближайшее время.