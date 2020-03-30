Подруга Бондарчук поведала о борьбе с раком

По словам инстадивы, шесть лет назад ее изолировали по состоянию здоровья. На протяжении двух месяцев она видела только врачей и медсестер. Иногда приходили мать и супруг, но они были облачены в халаты и маски.
С развлечениями в больнице дела обстояли плохо. Читать Снежана не могла – из-за лекарств сильно упало зрение. Разрешалось воспользоваться телефоном или компьютером всего на пару часов в день.
Георгиевой не с кем было поговорить. На улицу ее не выпускали, поэтому "прогулки" ограничивались наблюдением за больничным садом через стекло.
"За эти два месяца мне ни разу не было ни одиноко, ни страшно. Иногда приходила тревога: что будет с теми, кто останется без меня, если я не справлюсь", – вспоминает Снежана.
Об этом подруга Бондарчук рассказала в своем инстаграм-аккаунте с целью поддержать тех, кто сейчас находится на карантине. Георгиева призвала граждан не паниковать – при соблюдении правил всех ждет счастливое будущее.
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