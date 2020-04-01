Осталась без Джигурды: узнавшая новость Анисина расплакалась

Марина Анисина осталась с детьми одна во Франции. Всему виной карантин из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на развод, Никита Джигурда и Марина Анисина все равно вместе. Они воспитывают сына и дочь. Бывшие супруги живут на две страны – Россию и Францию. Никита больше времени проводит в Москве, а Марина с детьми за границей. Однако актер планировал в ближайшее время присоединиться к семье – во Франции он хотел получить наследство своей кумы Людмилы Браташ, за которое долго боролся.

Однако из-за пандемии коронавируса во Франции ввели жесткий карантин. С недавних пор его только ужесточили. Когда фигуристка об этом узнала, очень расстроилась.

"Из дома необходимо выходить только по одному. Когда Марина об этом узнала, позвонила мне и заплакала. Она теперь не может бегать с детьми! Вот это ее больше всего расстроило. Они сидят в замкнутом пространстве", – сообщил в интервью Никита Джигурда.

Известие о том, что бывший муж не может приехать к семье, еще больше расстроило Марину Анисину. "Радует, что никакой продовольственной паники в Париже нет. Французы закупились всем необходимым, поэтому по улицам не гуляют", – отметил эксцентричный артист.

Никита Джигурда настроен оптимистично: он уверен, что скоро человечество сможет победить коронавирус. "Это случится, когда будет найдена вакцина, все страны ею закупятся, как люди гречкой, макаронами и туалетной бумагой. Кто-то сделает колоссальные бабки на этом. Вот тогда коронавирус исчезнет. До следующей пандемии", – цитирует рассуждения актера "Собеседник".

Напомним, Никита Джигурда и Марина Анисина состояли в браке восемь лет. Четыре года назад одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса распалась. Однако в недавнем интервью артист заявил о желании снова жениться на фигуристке. Пара даже запланировала свадьбу на конкретную дату – 23 февраля 2020 года, но пандемия нарушила все планы.