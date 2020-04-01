"Эгоисты": Лещенко и Кудрявцевой влепили звонкую пощечину

Скандальный блогер Лена Миро назвала знаменитостей предателями Родины из-за того, что те "забили" на самоизоляцию в условиях пандемии коронавируса в России. Она напомнила, что телеведущая и певец не стали соблюдать домашний режим, вернувшись из других стран.



В своем микроблоге в ЖЖ светский обозреватель обрушилась с критикой на Льва Лещенко и Леру Кудрявцеву. По словам Лены Миро, первые две недели марта ведущая провела в Дубае, а по возвращению в Россию пошла на вечеринку в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого – Аллы.

Торжество посетил вскоре после гастролей в США и Лев Лещенко. Позже у артиста диагностировали коронавирус. Блогер возмущена тем, что Кудрявцева побывала еще на нескольких светских мероприятиях, а также ходила на работу.

Миро отметила, что теледива вызвала врача только после того, как коронавирус нашли у Лещенко, передает РИА ФАН. Она считает, что многие только сейчас показали свое истинное лицо.

"Эгоисты", – влепила словесную пощечину блогер. Она добавила, что коронавирус в Россию привезли богатые люди, которые могут позволить себе путешествовать.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева поделилась результатами теста на опасную инфекцию. Она рассказала, что после анализа прошло более трех дней, и врачи с ней так и не связались. Это означает, что у нее отрицательный результат. Как писали "Дни.ру", ситуация с коронавирусом в России обостряется с каждым днем. В связи с этим в стране принят ряд экстренных мер.