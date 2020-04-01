"Эгоисты": Лещенко и Кудрявцевой влепили звонкую пощечину

В своем микроблоге в ЖЖ светский обозреватель обрушилась с критикой на Льва Лещенко и Леру Кудрявцеву. По словам Лены Миро, первые две недели марта ведущая провела в Дубае, а по возвращению в Россию пошла на вечеринку в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого – Аллы.
Торжество посетил вскоре после гастролей в США и Лев Лещенко. Позже у артиста диагностировали коронавирус. Блогер возмущена тем, что Кудрявцева побывала еще на нескольких светских мероприятиях, а также ходила на работу.
Миро отметила, что теледива вызвала врача только после того, как коронавирус нашли у Лещенко, передает РИА ФАН. Она считает, что многие только сейчас показали свое истинное лицо.
"Эгоисты", – влепила словесную пощечину блогер. Она добавила, что коронавирус в Россию привезли богатые люди, которые могут позволить себе путешествовать.
Напомним, ранее Лера Кудрявцева поделилась результатами теста на опасную инфекцию. Она рассказала, что после анализа прошло более трех дней, и врачи с ней так и не связались. Это означает, что у нее отрицательный результат. Как писали "Дни.ру", ситуация с коронавирусом в России обостряется с каждым днем. В связи с этим в стране принят ряд экстренных мер.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?