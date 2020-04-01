"Уже не смешно": Тарасов высказался о карантине из-за коронавируса

По словам спортсмена, на карантине совсем не скучно. Они с супругой занимаются детьми. Продукты им доставляют на дом. Тарасов старается заказывать столько еды, чтобы хватило на неделю.
Дмитрий и Анастасия, как и все, следят за новостями о коронавирусе. Информация разнится, и они уже не знают, чему верить, но предпочитают отсиживаться дома. К тому же у супругов две совсем маленькие дочери.
Футболист уверен: ко всему надо подходить с юмором, в том числе к сложным ситуациям. Впрочем, всему есть предел.
"Понимаю, что люди страдают, умирают, но все остальные пытаются не унывать. Сейчас эти шутки на каждом шагу, и, если честно, уже не смешно. Всего должно быть в меру", – сказал Тарасов корреспонденту Teleprogramma.pro.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Москве объявлен всеобщий режим самоизоляции. Людям разрешается покидать дом только при необходимости – например, вынести мусор или сходить в ближайшую аптеку.
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