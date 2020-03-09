"Кошмар": рэпер Джиган после скандала с женой изменился до неузнаваемости

Рэпер Джиган сбрил брови и бороду, чем привел в шок своих поклонников. Музыкант пытается помириться с супругой Оксаной Самойловой.

Певец ведет себя очень странно. В своем инстаграм-аккаунте он предстал не похожим на самого себя. Где именно находится в настоящее время рэпер Джиган, неизвестно.

Музыкант трогательно поздравил избранницу с 8 марта в соцсети и отметил, что она спасла его жизнь. "Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно!", – заявил артист.

Однако внешний вид звезды поклонникам не понравился. "Кошмар", – высказался один из них. Примечательно, что позже рэпер Джиган предстал уже с бровями.

Отметим, что исполнитель часто проводит прямые трансляции с подписчиками, где демонстрирует не самые лучшие манеры. Рэпер Джиган ругается матом и утверждает, что находится в специализированной лечебнице для психбольных.

Напомним, недавно у рэпера Джигана и его супруги родился сын Давид. Это четвертый ребенок звездной пары. Однако счастье в семье длилось недолго. Влюбленные поссорились из-за неадекватного поведения музыканта в эфире в "Инстаграм". Оксана Самойлова отметила, что хотела бы вернуться из США домой, в Россию.