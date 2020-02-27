Джиган показал новорожденного сына после обрезания

Сыну Джигана и модели Оксаны Самойловой сделали операцию в Майами. Рэпер поспешил поделиться радостной новостью с поклонниками.

Музыкант лаконично сообщил о важном событии на своей странице в "Инстаграм". Джиган поделился снимками с сыном Давидом и раввином.

Поклонники поздравили рэпера, но многие удивились тому, что дочери носят фамилию матери, а сын Джигана – отца (Устименко – прим. ред.). Отметим, певец уже проявил себя как заботливый отец. Музыкант уделяет все свободное время детям, которых считает даром свыше.

Напомним, сын Джигана появился на свет 18 февраля. Певец с супругой Оксаной Самойловой воспитывают еще троих дочерей. Звездная пара мечтала о сыне. Джиган был на седьмом небе от счастья, узнав, что супруга ждет наследника. Он настоял, чтобы ее роды прошли в США.

Отец присутствовал на операции и сам перерезал пуповину. Отметим, Оксана Самойлова поразилась тому, как быстро у нее исчез живот после родов сына Джигана. Дочки с удовольствием нянчатся с маленьким братиком.

Как писали "Дни.ру", супруга рэпера обратила внимание на отличие российской и американской больниц. Девушке пришлось подписать перед операцией множество бумаг. Кроме того, Оксану поразило, что врачи очень часто заходят в палату.