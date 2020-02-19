Остапа понесло: Джиган похвастался гениталиями новорожденного сына

Накануне Оксана Самойлова родила артисту долгожданного сына. Пара уже воспитывает троих дочерей. Ребенок появился в одной из клиник Майами с помощью кесарева сечения.
Видимо, на радостях новоиспеченный отец решил поделиться с подписчиками трогательным моментом перерезания пуповины. На кадрах отчетливо видно, что у артиста родился мальчик. Один из друзей певца поздравил его с прибавлением в семействе и оценил мужское достоинство новорожденного наследника Джигана. Также рэпер выложил скриншот переписки, в которой шутил о размере гениталий малыша.
Ирония в том, что несколько лет назад транссексуал Эрика Кишева поделилась своим опытом сексуального общения с Джиганом. По заявлениям звезды "Дома-2", у них так и не получилось страстной ночи, ведь у артиста "маленький перчик".
Напомним, о беременности Оксаны Самойловой стало известно осенью прошлого года. Жена рэпера рассказала, что совершенно случайно узнала, что находится в положении – они этого не планировали. Семья намерена пробыть в США минимум полгода, чтобы новорожденный смог окрепнуть и спокойно перенести перелет.
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