Обязана карьерой: Разин нелепо поздравил Буланову

"Сегодня отмечает юбилей великолепная певица, прекрасная мать, прекрасная женщина, талантливейший человек Танечка Буланова", – начал Андрей Разин в личном "Инстаграм".
После этого продюсер вспомнил, что много лет назад, будучи директором Ставропольской краевой филармонии, он приглашал Буланову на свои концерты и часто принимал ее у себя дома. Разин поведал, как однажды, Татьяна шокировала его признанием. Дескать, вокалистка рассказала, что именно после посещения его концерта в 1988 году она решила стать певицей.
"Я ей не поверил и спросил: "Таня, скажи мне, пожалуйста, в каких я был брюках на этом концерте? Она сказала: "В зеленых", – вспомнил продюсер.
Музыкальный деятель еще раз от души поздравил подругу с днем рождения. Затем Разин поблагодарил Буланову за годы работы в Ставропольской краевой филармонии "под его руководством". Андрей не забыл добавить, что именно он ходатайствовал о присвоении Татьяне Булановой звания заслуженной артистки России. Продюсер отметил, что гордится тем своим поступком.
Добавим, что к публикации Андрей Разин прикрепил архивное фото. В кадре он и Татьяна Буланова стоят на сцене. По словам музыкального деятеля, снимок был сделан в 1997 году.
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