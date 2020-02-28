Пожилые фанатки подрались на концерте Татьяны Булановой

Женщины устроили драку во время концерта "Легенды 80-х и 90-х". Они начала толкаться, раздавать друг другу тумаки и таскать за волосы под песню Татьяны Булановой "Не плачь".
Зрители сняли происходящее на камеру и выложили в соцсети, сообщает "Царьград". На кадрах видно, что в драке под лирическую композицию участвуют несколько дам, а мужчина пытается их разнять.
Неравнодушные посетители концерта Татьяны Булановой вызвали стражей порядка. Полицейские среагировали сразу же, на место прибыл патруль патрульно-постовой службы, который урегулировал конфликт. Правоохранители выяснили, что непосредственно в драке принимали участие две женщины. Их личности уже установлены, сообщает rg62.info.
Полицейские опросили очевидцев случившегося. Процессуальное решение по данному конфликту будет принято после завершения проверки. Татьяна Буланова пока никак не прокомментировала скандальный инцидент.
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