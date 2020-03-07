"Разлюбила телевидение": Анфиса Чехова устроила разнос шоу Леры Кудрявцевой

Анфиса Чехова рассказала, что стала гостьей передачи "Звезды сошлись" на НТВ, ведущей которой является Кудрявцева. По словам телеведущей, ее пригласили поддержать Леру, которая недавно удалила грудные импланты. Однако речь об этом в эфире шла лишь несколько минут, и Чехова ничего не успела сказать. Далее в студии начали обсуждать развод Лолиты Милявской, и Анфисе пришлось заступаться за бывшего мужа артистки.
"Вообще, я разлюбила телевидение как раз из-за этого. Мне не нравится, что все гонятся за рейтингами, обсуждают подобное. Телевидение должно помогать людям. Я, например, не знаю, кто с кем развелся, кто с кем сошелся. Мне это неинтересно!", – сказала телеведущая в интервью изданию "Собеседник".
Анфиса пояснила, что ничего против ведущей Кудрявцевой она не имеет. Лера, в свою очередь, на слова коллеги не обиделась.
Напомним, недавно Чехова резко высказалась по поводу нападок со стороны подписчиков ее инстаграм-аккаунта. Дело в том, что некоторым надоели откровенные снимки звезды.
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