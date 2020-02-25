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"Я невероятно расстроена": Чехова заявила о самоубийстве после травли в Сети

Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая телеведущая резко высказалась по поводу нападок со стороны подписчиков ее инстаграм-аккаунта. Артистка не стала подбирать слова. 
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Недавно Анфиса Чехова вызвала бурную реакцию поклонников "голым" снимком в социальной сети. В своем инстаграм-аккаунте она выложила фотографию с обнаженной спиной и частью пятой точки, сопроводив публикацию поздравлением мужчин с 23 Февраля. На снимок подписчики телеведущей отреагировали крайне резко, отметив, что им надоели "голые жопы в ленте".

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Спустя сутки Анфиса решила поделиться мыслями по поводу злостных комментариев и опубликовала серию эротических картин великих творцов. Чехова заявила, что ее фото было не вульгарным, а художественным.

"Пропорции, изгибы, линии тела в руках талантливого живописца или фотографа становятся шедевром. Но кто-то смотрит на это и плюется, его коробит вид обнаженного тела. <...> Большинство возмущавшихся, обвиняя меня в пошлости, делали это пошло. Следовательно, людей возмущает то, что есть в них самих!" – написала Анфиса.

Пользователи не стали благосклоннее к телеведущей. Некоторые заявили, что отписываются от Чеховой. На один такой комментарий Анфиса ответила: "Я невероятно расстроена. Пойду напьюсь". Также она пошутила, что эта новость довела ее до самоубийства, и добавила смеющийся смайл.

Автор: 25 февраля 2020, 10:05

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