"Я невероятно расстроена": Чехова заявила о самоубийстве после травли в Сети

Недавно Анфиса Чехова вызвала бурную реакцию поклонников "голым" снимком в социальной сети. В своем инстаграм-аккаунте она выложила фотографию с обнаженной спиной и частью пятой точки, сопроводив публикацию поздравлением мужчин с 23 Февраля. На снимок подписчики телеведущей отреагировали крайне резко, отметив, что им надоели "голые жопы в ленте".
Спустя сутки Анфиса решила поделиться мыслями по поводу злостных комментариев и опубликовала серию эротических картин великих творцов. Чехова заявила, что ее фото было не вульгарным, а художественным.
"Пропорции, изгибы, линии тела в руках талантливого живописца или фотографа становятся шедевром. Но кто-то смотрит на это и плюется, его коробит вид обнаженного тела. <...> Большинство возмущавшихся, обвиняя меня в пошлости, делали это пошло. Следовательно, людей возмущает то, что есть в них самих!" – написала Анфиса.
Пользователи не стали благосклоннее к телеведущей. Некоторые заявили, что отписываются от Чеховой. На один такой комментарий Анфиса ответила: "Я невероятно расстроена. Пойду напьюсь". Также она пошутила, что эта новость довела ее до самоубийства, и добавила смеющийся смайл.
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