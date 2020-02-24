"Вам больше показать нечего?": оголившейся Чеховой влепили смачную оплеуху

Знаменитость долго думала, как поздравить подписчиков с 23 февраля, пока в голову ей не пришла идея разместить фотографию, которая будет красноречивее всех слов. На опубликованном снимке телеведущая позирует полностью обнаженной. Однако увидеть прелести Анфисы Чеховой не удается – звезда сидит спиной к зрителям.
В подписи к посту в "Инстаграме" актриса пожелала мужчинам быть благородными, искренними и надежными, чтобы любимые женщины могли перед ними "обнажить не только тело, но и душу". "Защищайте нас, даже иногда от нас же самих. А мы будем любить вас, уважать, создавать комфортные тылы и рожать вам красивых детей", – заключила она.
Поклонники пришли в восторг от пикантного кадра. "Ваши фото эротичны и красивы, прямо завораживают", "Какие красивые слова и формы", "Не покажу мужу ваше фото. Вы слишком красивы", "Шикарный тыл", – написали восхищенные комментаторы.
Однако не все подписчики положительно оценили сюрприз Анфисы Чеховой. "Почему все звезды решили, что поздравлять в День защитника Отечества нужно именно голыми задницами. Вам больше показать нечего? Реально надоели, одно и тоже", "Без голой жопы никуда, больше нечем похвастаться. Мозги есть?", – выразили мнение пользователи.
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