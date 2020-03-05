"Шпагат краба": Ляйсан Утяшева восхитила россиян чудесами растяжки

Ляйсан Утяшева показала поклонникам, в какой спортивной форме находится. Знаменитость записала тренировку на камеру.

34-летняя гимнастка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ролик, на котором делает так называемый шпагат краба. В нем видно, что супруга шоумена Павла Воли находится в прекрасной физической форме.

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