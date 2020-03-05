Белая и пушистая: 59-летняя Яковлева показала киску и вызвала фурор

Сегодня, 5 марта, свой день рождения празднует одна из самых популярных и востребованных актрис отечественного кинематографа Елена Яковлева. артистке исполнилось 59 лет, однако сама она возраста совершенно не ощущает.

"Никогда не задумывалась о том, что "годы бегут". Нет времени грустить о цифрах в паспорте. Правильно говорят: "Человеку столько лет, на сколько он себя ощущает". Я иногда так прыгну на сцене или забреду куда-нибудь на прогулке, пройдя пару километров, что потом сама задумываюсь: наверное, для моего возраста такое поведение несолидно. Но остановиться не могу, так что пока скачется, буду скакать", – говорила в интервью Елена Яковлева.

Сегодня, 5 марта, артистке исполнилось 59 лет, но кто даст?! Она все с теми же энтузиазмом и энергией выходит на театральные подмостки, снимается, общается с прессой, путешествует. В этот раз Елена Яковлева отмечает свой день рождения в жаркой стране. Она обнародовала короткие видео, на которых запечатлела дорожку, где кто-то выложил цветами поздравление с днем рождения на английском языке.

А до этого в Сети появилось фото, на котором артистка запечатлена держащей на руках бело-серую киску. Увидев трогательный снимок, многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Елене Яковлевой и ее питомцу. Судя по огромному количеству отзывов, кадр с домашнем любимцем произвел фурор.

Также инстаграм-пользователи официальной странички Елены Яковлевой и фан-аккаунтов осыпают артистку поздравлениями и добрыми пожеланиями. Они отмечают невероятную красоту и молодость актрисы, желают ей крепкого здоровья и успеха в работе, а также выразили надежду, что в скором времени она станет бабушкой.

Напомним, что у Елены Яковлевой и ее мужа Валерия Шальных есть взрослый сын Денис. Отметим, что мужчина известен не хуже матери. Все благодаря многочисленным татуировкам, которые украшают тело и даже лицо Дениса. Впрочем, недавно он выразил желание свести рисунки с головы. Касается ли это других частей тела, неизвестно.