"Горе": придушенная слезами Яковлева не смогла говорить

Известие о смерти близкого человека сразило наповал актрису Елену Яковлеву. Ведь еще недавно они встречались и все было хорошо.

Накануне, 26 декабря, стало известно о смерти легендарной артистки, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Для многих артистов и кинодеятелей ее уход стал шоком. Так, например, не стала скрывать своего состояния актриса Лия Ахеджакова, узнавшая о смерти Галины Волчек. В театре "Современник" звезда фильма "Служебный роман" проработала более 40 лет. "Не спрашивайте меня ни о чем, я в шоковом состоянии", – на все вопросы репортеров ответила Ахеджакова.

В том же положении оказалась и ее коллега Елена Яковлева, много лет проработавшая с Галиной Волчек. "Мы виделись ровно неделю назад, 19 декабря, на дне рождения Галины Борисовны. У меня в этот день был спектакль в театре "Современник". Все было прекрасно. Поэтому я совершенно не готова к тому, что случилось сегодня… Горе. Извините, не могу больше говорить, душат слезы", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

И если Елена Яковлева не смогла больше говорить, то директор театра "Ленком" Марк Варшавер оказался куда разговорчивее. "Галина Борисовна – это последний из могикан. Только недавно мы простились с великим Марком Захаровым. И вдруг та же история, и тот же диагноз – воспаление легких, повторились с Галиной Волчек, большой актрисой, талантливым режиссером, создавшим множество прекрасных спектаклей. Она была уникальным, очень доброжелательным человеком, любящим жизнь. А как она любила своих актеров, искренне желала каждому успехов, находила подходящие роли всем", – высказался Варшавер.

А вот близкий друг Галины Волчек Валентин Гафт пока не знает о ее смерти. Близкие, по всей видимости, решили его пока поберечь. Дело в том, что 84-летний артист серьезно болен, и в последнее время он пытается восстановиться после сразившего его инсульта. Известие о смерти Галины Волчек может его просто убить.