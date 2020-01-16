Татуированный сын Елены Яковлевой обнажился перед камерой

К 27 годам звездный наследник забил рисунками все свое тело, включая даже лицо. Несмотря на то, что великих успехов Денис не достиг, он смело может похвастаться шикарным торсом.
Шальных обладает спортивным телосложением. Его вес при росте 187 сантиметров составляет 96 килограммов. Оказалось, сын Яковлевой давно увлекается бодибилдингом. В свое время он даже работал фитнес-тренером. Поэтому молодой человек опубликовал свое "голове" фото в инстаграм-аккаунте.
"Не знаю, на самом деле, куда двигаться по форме. Бодрее всего чувствовал себя при весе 88-90, но это что-то типа предсоревновательной истории", – заявил Денис.
Также сын Яковлевой рассказал, что ежедневно ходит на кардио-тренировки. Трижды в неделю у него силовые нагрузки. Кроме того, он отказался от фастфуда и шоколада.
Отметим, в конце 2019 года Шальных, наконец, начал сводить свои татуировки с помощью лазера. И начал он, конечно, с лица. Это довольно болезненная процедура, но Шальных это не останавливает. Наследник Елены Яковлевой намерен вернуться к обычному внешнему виду.
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